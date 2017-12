Exportação forte mantêm equilíbrio comercial, diz jornal O jornal britânico Financial Times afirma hoje que o Brasil desafiou as preocupações de que a valorização do real prejudicaria o forte crescimento das suas exportações ao registrar em abril um recorde em seu superávit na balança comercial. "Exportações fortes têm sido um instrumento importante no equilíbrio das contas externas do Brasil e na redução de seu prêmio de risco internacional", observou o diário financeiro britânico.