Exportação gaúcha será beneficiada pela gripe avícola Os exportadores de carne de frango do Rio Grande do Sul já contam com aumento da participação no mercado internacional este ano, em conseqüência da gripe avícola na Ásia. Segundo o presidente da Associação gaúcha de Avicultura (Asgav), Paulo Vellinho, antes do surgimento da doença, a expectativa do setor era fechar 2004 com um crescimento de 10%. Agora, as vendas externas poderão aumentar entre 15% e 18%, com a intensificação dos embarques a partir de setembro, já que o reforço da produção, iniciando agora, levará cerca de seis meses para ter efeito. Vellinho diz que a incineração de 500 mil toneladas de frango em países como Vietnã, Tailândia, Indonésia, Japão e Coréia do Sul, determinada para evitar a disseminação da doença, terá impacto imediato no mercado internacional. "Vai faltar produto, as vendas externas vão crescer e a oferta vai cair no mercado interno, pressionando os preços", afirmou. Segundo ele, a região dos países afetados produz 3 milhões de toneladas/ano. O Brasil é o segundo maior exportador de carne de frango, com 28% da produção a cargo do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional. "O lado negativo desta tragédia é o risco de a doença migrar para cá, pois nunca tivemos esse problema e não teríamos meios de combater. É preciso haver um controle sanitário rigoroso", afirmou.