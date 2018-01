Exportação na Colômbia cresce 15,1% e chega a US$ 24 bi As exportações colombianas totalizaram no ano passado US$ 24,391 bilhões, com um crescimento de 15,1% em relação a 2005, informaram nesta terça-feira, 13, fontes governamentais em Bogotá. O Departamento Administrativo Nacional de Estatísticas (Dane) informou que o principal mercado externo para o país em 2006 foi o dos Estados Unidos, que recebeu 39,6% das exportações. O segundo lugar ficou com a União Européia, que recebeu 13,7% das exportações. Em seguida vieram a Venezuela, com 11,1%, e os parceiros colombianos na Comunidade Andina (Bolívia, Equador e Peru), com 4,6%. As exportações não tradicionais cresceram 16,2%, com destaque para o setor de metais e manufaturas, responsáveis por US$ 894,4 milhões, 51,7% a mais que em 2005. Entre as exportações tradicionais, os melhores desempenhos foram do ferro-níquel, com aumento de 50%; e do petróleo e seus derivados, com uma alta de 13,8%. O café, que é o produto de exportação mais tradicional do país, caiu 0,6%, segundo a mesma fonte. As exportações colombianas duplicaram desde 2002, quando ficaram em US$ 11,975 bilhões.