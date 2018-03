Exportação para EUA embute perspectiva negativa da guerra Com ou sem guerra no Iraque, uma recuperação mais vigorosa dos EUA deverá ser adiada para, no mínimo, o segundo semestre deste ano e isto já está tendo impactos negativos para a economia do Brasil, segundo analistas e empresários ouvidos pela Agência Estado. Poucos partilham da opinião do ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, para quem, em caso de conflito armado no Iraque, alguns setores no Brasil poderão ganhar tanto no comércio internacional quanto na atração de investimentos externos. O presidente da Câmara Americana de Comércio (Amcham), Álvaro de Souza, é um dos que se mostra bastante pessimista. Ela acaba de voltar dos EUA, onde liderou uma missão empresarial brasileira que discutiu a Área de Livre Comércio das Américas em Washington. Depois de se reunir com 17 parlamentares e oito representantes do governo norte-americano, o ex-presidente do Citibank no Brasil voltou com duas certezas: a guerra contra o Iraque é tida como certa no país e a recuperação da economia dos EUA, em consequência disso, não acontecerá neste ano. Estimava-se, por exemplo, que já no terceiro trimestre deste ano o PIB dos EUA teria uma expansão de 2%. "Esse percentual já foi revisto para baixo pela maioria dos analistas", lembra o executivo. Mauro Schneider, estrategista-chefe do banco ING, concorda. "O cenário atual já embute a perspectiva de guerra e o efeito disso é que a recuperação dos EUA, assim como a do Brasil, fica adiada para o segundo semestre deste ano", diz. "Em princípio, ninguém ganha com uma nova guerra no Iraque", diz Schneider, lembrando que os efeitos nefastos do aumento do preço do petróleo já se fazem sentir na economia mundial. O presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Antônio Correa de Lacerda, segue na mesma linha de análise: "O crescimento da economia dos EUA está baixo e instável e o nível de endividamento de empresas e famílias norte-americanas é extremamente elevado, o que barra o crescimento do consumo e dos investimentos". Segundo Correa de Lacerda, o problema maior para a economia dos EUA é que os déficits nas contas do governo e nas contas externas geram uma incapacidade de crescimento. "E a estratégia do presidente Bush de aumentar os gastos com defesa é um equívoco", dispara. A guerra que pode ser desencadeada por conta desta estratégia de Washington está minando a confiança dos norte-americanos na economia. O problema é que os EUA são a locomotiva comercial do mundo e sua demanda por produtos importados tende a cair num cenário de contínua desaceleração. No ano passado, as importações cresceram 3,8% para US$ 1,4 trilhão e o país registrou déficit comercial recorde de US$ 435,2 bilhões. A fraca demanda norte-americana é uma notícia particularmente ruim para o Brasil, que tem nos EUA seu principal mercado para exportações. "Vai aumentar a dificuldade para colocarmos produtos no mercado norte-americano", prevê Correa de Lacerda. O Brasil só voltou a registrar saldos positivos depois da desvalorização do real de 1999. Em 2001, o superávit foi de US$ 1,3 bilhão. Já em 2002, o comércio foi favorável ao Brasil em US$ 5 bilhões. Do total de US$ 60 bilhões exportados pelo País, 1/3 foi comprado pelos EUA. O empresário Sérgio Haberfeld, presidente do Conselho de Administração da Dixie Toga e da Amcham, se mostra menos pessimista. Para ele, como o porcentual das vendas brasileiras no total das importações norte-americanas é mínimo, os exportadores não sentirão muito. "O mais provável é que nossas exportações apenas não cresçam tanto quanto prevíamos", afirma. Na prática, entretanto, o impacto negativo em diversos setores já começou. Os EUA absorvem, por exemplo, 70% das exportações brasileiras de calçados. Desde o ano passado, com a ameaça de guerra, os embarques caíram cerca de 10%. A previsão do empresário Heitor Klein, diretor da área externa da Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), é que as exportações recuem ainda mais se as ameaças de ataque ao Iraque forem concretizadas. "Não se trata de um conflito convencional porque envolve fanatismos", estima. "A possibilidade de novos ataques terroristas nos EUA ou na Europa torna os desdobramentos da guerra imprevisíveis", diz Correa de Lacerda, lembrando que a incerteza emperra qualquer chance de recuperação vigorosa da economia global. "Se acontecer o pior, nossa meta dificilmente será cumprida", admite Heitor Klein, afirmando que a indústria de calçados esperava mandar o equivalente a US$ 1,7 bilhão em pares para o exterior este ano, de US$ 1,45 bilhão em 2002. O empresário acredita que o cenário será o mesmo para todos os setores ligados ao consumo. Em contrapartida, Maurice Costin, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mesmo admitindo que ninguém sairá ganhando com um cenário de guerra, concorda com o ministro Furlan sobre a possibilidade de que os países árabes reduzam suas compras de produtos norte-americanos, abrindo espaço para exportadores brasileiros. "Poderemos ampliar nossas vendas para os países árabes de certos produtos industrializados, frangos, alguns cortes de carnes e alimentos congelados, por exemplo", diz Costin. O diretor da Fiesp considera ainda que outro efeito positivo para o Brasil decorrente da expectativa de guerra é o aumento dos preços internacionais de commodities. "Somos grandes exportadores de diversas commodities, como soja", lembra Costin. De acordo com o ministro Furlan, o País poderá também tirar partido do possível boicote dos norte-americanos a produtos da França e Alemanha, cujos governos têm se manifestado contra as posições de Washington em relação ao Iraque. Correa de Lacerda, da Sobeet, acha remota a possibilidade de qualquer efeito positivo de um eventual boicote, seja nos EUA contra os europeus seja nos países árabes contra os norte-americanos, para a indústria exportadora brasileira. Na indústria, diz, ninguém muda de fornecedor internacional com facilidade. "Se a situação macroeconômica piorar, o único setor que poderá ser favorecido, como sempre, é o financeiro, porque tem sempre capacidade de formação de preços", avalia. Um representante do mercado financeiro que pediu o anonimato discorda. "Não está no poder de nenhum setor formar preço sozinho, os bancos são intermediários obviamente importantes, mas intermediários e dependem da demanda primária mesmo na formação de juros e da taxa de câmbio", rebate. Na avaliação de Haberfeld, que acompanha de perto as negociações da Alca, mesmo com a crise econômica nos EUA, a formação do bloco das Américas é viável. Para o empresário, a melhor forma de relação entre os países é comercial. Mesmo que no início o Brasil não exporte tanto quanto gostaria, a tendência é que os ganhos aconteçam, ainda que um pouco mais tarde.