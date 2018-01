Exportação seguirão fortes mesmo com dólar fraco, avalia Ciesp Apesar da persistente queda do dólar, as exportações brasileiras continuarão fortes pelo menos nos próximos 18 meses, avalia o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Cláudio Vaz Torres. Segundo ele, as vendas externas deste ano ultrapassarão os R$ 120 bilhões, marca que o governo espera atingir em 2006. "As exportações fazem parte das estratégias das empresas que investiram especificamente para isso e não será uma alteração de curto prazo (dólar em baixa) que mudará o cumprimento de contrato", analisou Vaz, em entrevista ao programa Conta Corrente, da "Globo News". Os exportadores se queixam de que a valorização do real estaria reduzindo a competitividade dos produtos brasileiros. Mesmo assim, a balança comercial bateu novo recorde e apresentou superávit de US$ 1,1 bilhão na segunda semana e abril. Mas se, por um lado, a cotação da moeda americana em queda não afeta os contratos de longo prazo, por outro, influi negativamente nos de curto prazo. Cláudio Vaz explicou que setores que negociam contratos em um prazo menor, como o calçadista, já enfrentam dificuldades para renová-los e começam, inclusive, a demitir. E como exportar se tornou parte da estratégia das empresas - cenário diferente de alguns anos atrás -, Vaz explicou que há, sim, preocupação com a cotação do dólar, "porque os resultados são fundamentais para novos projetos de investimento". O presidente do Ciesp lembrou que o setor industrial paulista continua operando nos mesmos níveis do último trimestre de 2004. "Não se observa nenhum crescimento significativo. Alguns setores têm desempenho melhor, outros não. Na média crescemos, mas pouco", salientou. A indústria do Estado, segundo Vaz, mantém-se em um nível relativamente alto, "sem expectativa de crescimento em relação ao final do ano passado". Porém, ele ponderou que em relação à média do ano passado, este ano os números serão estatisticamente melhores para o setor. A taxa de crescimento ideal para a economia brasileira neste ano, na opinião de Cláudio Vaz, deverá estar na casa de 5% a 6%. Abaixo disso, "é insustentável para a trajetória de sustentabilidade a médio prazo". Crescer entre 3% e 3,5%, diz ele, "é muito bom mas para países desenvolvidos em que tudo está quase feito".