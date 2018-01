Exportações alavancaram indústria de alimentos em 2002 Os resultados da indústria brasileira de alimentos surpreenderam em 2002, graças às exportações registradas no último trimestre, período tradicionalmente de vendas fracas ao exterior. A estimativa era de receita total e volume de 2,4% e 2,5% superiores aos apurados em 2001, mas no fechamento, os resultados ficaram, respectivamente, 4,8% e 3% maiores, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Alimentícia (Abia). Tal desempenho foi o melhor desde 1998, quando a receita subiu 5% em relação ao ano anterior e a produção, 4,9%. As exportações tiveram bom desempenho em função da desvalorização do real e da conquista de novos mercados. A demanda interna reprimida também contribuiu, uma vez que serviu de incentivo para que o setor, há alguns anos, se estruturasse para ampliar as vendas externas. De outubro a dezembro, as exportações cresceram 50% na comparação com os últimos três meses de 2001. Apenas em dezembro, o crescimento das vendas no mercado externo foi de 30% ante o mesmo mês de 2001. E as encomendas não se limitaram ao final de 2002. A carteira de pedidos está cheia e este mês deve fechar com expansão de 40% nas vendas em relação ao primeiro mês do ano anterior. Se as exportações de janeiro se confirmarem, a produção total de alimentos deve crescer 6% neste mês, informou o gerente do departamento de economia da Abia e coordenador do Comitê de Pesquisa de Mercado do Grupo Food Service Brasil, Amílcar Lacerda de Almeida. IBGE Para reforçar os dados da Abia, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o crescimento de 2,5% no consumo de alimentos e bebidas nos primeiros onze meses do ano passado ante igual período de 2001 impediu que a produção industrial fechasse o período negativa, juntamente com os carburantes. Para a consultora de alimentos da Tendências Consultoria, Amaryllis Romano, o segmento de alimentos e bebidas "é o único com fôlego para crescer, principalmente no mercado externo". E para garantir as vendas no exterior, o setor alimentício criou o Central Taste of Brasil, em parceria da Abia com a Agência de Promoção de Exportações (Apex). O plano, em operação desde o início deste mês, quer agregar, até 2004, cerca de 5 mil empresas às 1,2 mil companhias que exportam hoje. Com o programa, a meta é de faturamento de US$ 13,2 bilhões neste ano, 20% superior a receita obtida em 2002, e de US$ 15,84 bilhões em 2004.