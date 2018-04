Exportações argentinas para o Mercosul crescem 20% As exportações de origem animal e vegetal da Argentina para os países do Mercosul deste ano somaram 5,87 milhões de toneladas e proporcionaram uma receita de US$ 1,35 bilhão nos oito primeiros meses, mostrando um crescimento de 20% em volume e de 26% em divisas, em relação às 4,86 milhões de toneladas e US$ 1,07 bilhão registrados no mesmo período de 2005". Os dados são do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa). O principal destino das exportações ao Mercosul durante os primeiros oito meses do ano foi ao Brasil: 5,25 milhões de toneladas por US$ 1,072 bilhão. Segundo o Senasa, esses números representaram uma alta de 19% em volume e de 26% em divisas, comparados com o mesmo período de 2005, quando foram certificadas exportações de 4,4 milhões de toneladas por US$ 849,65 milhões. Os produtos mais exportados ao Brasil foram os tradicionais trigo (US$ 575,2 milhões); pêra (US$ 46,43 milhões); alho (US$ 36,58 milhões); arroz (US$ 35,91 milhões); merluza (US$ 35,29 milhões); leite em pó US$ 31,54 milhões); cebola, (US$ 31,16 milhões) e malte (US$ 31,16 milhões). Outro destino das exportações argentinas para os países sócios do Mercosul foi a Venezuela, com 179,4 mil toneladas e US$ 128,99 milhões, um incremento de 43% em volume e de 33% em divisas, comparado com janeiro a agosto de 2005, quando foram registradas vendas de 96,8 mil toneladas US$ 125,57 milhões. Os principais produtos exportados à Venezuela foram leite em pó (US$ 48,9 milhões), óleo de soja (US$ 30,76 milhões) e trigo (US$ 6,3 milhões). Ao Uruguai, a Argentina exportou 372,04 mil toneladas pelo valor de US$ 106,2 milhões, mostrando um incremento de 52% em volume e de 31% em divisas. Os principais produtos foram couros, milho e açúcar. O Paraguai, por sua vez, comprou 70,9 mil toneladas por US$ 45,84 milhões, um aumento de 4% em divisas e uma queda de 3% em volume. Os principais produtos exportados ao Paraguai foram tabaco, laranja, leite em pó, açúcar e madeira de pinho.