Exportações até dia 25 já ultrapassam as de janeiro de 2004 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que as exportações brasileiras acumuladas desde o início do ano até o dia 25 de janeiro foram de US$ 7,5 bilhões e as importações somaram no mesmo período US$ 5,3 bilhões. Esse volume de exportações registrado até ontem equivale às vendas externas ocorridas em todo o mês de janeiro do ano passado. Segundo Furlan, esse resultado sinaliza que a projeção oficial para as exportações neste mês, que é de US$ 9 bilhões, provavelmente será atingida. O ministro disse também que o acumulado das exportações nos últimos doze meses até 25 de janeiro é de US$ 119 bilhões. Esse resultado, acrescentou, indica que a projeção de US$ 132 bilhões para as exportações neste ano deverá ser confirmada.