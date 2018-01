Exportações batem recorde em março As exportações de US$ 9,251 bilhões em março foram recordes para o mês, segundo detalhamento divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária das vendas externas cresceu 22% em relação a março de 2004. Segundo o MDIC, o valor das vendas externas é o segundo maior da série história, perdendo apenas para as exportações de junho de 2004, quando atingiram US$ 9,328 bilhões. O MDIC destaca ainda o fato de as vendas externas terem retomado o patamar de US$ 9 bilhões mensais. As importações, que foram de US$ 5,902 bilhões, e o superávit comercial, de US$ 3,349 bilhões, são igualmente recordes para meses de março. O crescimento das importações foi de 15,5% na comparação com igual período de 2004. Já o saldo comercial, destaca o MDIC, retomou em março o nível acima de US$ 3 bilhões por mês. A corrente de comércio em março totalizou US$ 15,153 bilhões, cifra recorde para o período, superando dezembro de 2004, o recorde anterior, de US$ 14,880 bilhões. Esta é a primeira vez que a corrente de comércio mensal ultrapassa US$ 15 bilhões.