Exportações batem recorde no Porto de Santos O Porto de Santos estabeleceu novo recorde ao fechar 2005 com um total de 71,9 milhões de toneladas movimentadas, 6,3% acima do verificado em 2004, quando foi batida a última marca histórica. Segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), as exportações chegaram a 50,3 milhões de toneladas, 10% acima do ano anterior. As importações caíram 1,3%, somando 21,5 milhões. No ano passado, o Porto de Santos teve uma participação de 26,5% na balança comercial do País (exportações e importações), movimentando US$ 50,9 bilhões. Os Estados Unidos destacaram-se como principal destino das cargas de exportação do porto paulista, com US$ 5,81 milhões (17,7% do total). Em segundo lugar vem a Argentina, com US$ 1,93 milhões. A China já ocupa a terceiro posição entre os países que mais recebem produtos a partir de Santos, com compras de US$ 1,75 milhões, um crescimento de 97,3% sobre 2004. Açúcar O destaque das mercadorias de exportação foi o açúcar, com 12,4 milhões de toneladas movimentadas, 14% a mais do que em 2004. As exportações de soja em grão subiram 32% no ano passado, para 7,5 milhões de toneladas. Com isso, segundo a Codesp, Santos se consolidou como principal exportador de soja em grãos, na frente do Porto de Paranaguá (PR), que no ano passado movimentou 5,2 milhões de toneladas. De acordo com a Codesp, Santos já supera Paranaguá neste quesito desde 2004, quando movimentou 5,6 milhões de soja, contra 5,1 milhões do porto paranaense.