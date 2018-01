Exportações brasileiras crescem mais que a média mundial As exportações brasileiras estão aumentando em 2006 a um ritmo maior que a média mundial. Mas, segundo dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) publicados na quarta-feira, as vendas do País não conseguem mais acompanhar o aumento registrado nem na média da América do Sul e nem em alguns dos principais países emergentes, como China, Índia, México e Rússia. Economistas alertam ainda para o "notável baixo crescimento" da economia e apontam que as variações no câmbio não estariam sendo positivas para que agentes de comércio exterior possam atuar com produtos brasileiros. Nos nove primeiros meses do ano, o aumento nas vendas brasileiras foi de 16%, inferior à taxa de 22,6% em 2005. No ano passado, o aumento das exportações mundiais em valores foi de 13% e a previsão para o crescimento das exportações em 2006 é de 7% em volume. Na América do Sul, a taxa média de crescimento das exportações neste ano foi bem acima do desempenho brasileiro e chegou a 26.6%. Países como o Chile, com 47% de aumento, e Equador, com 23%, e o Paraguai superaram o Brasil. A Venezuela, beneficiada pela alta no preço do petróleo, teve um incremento em sua renda com as exportações de 35,3% até julho. Já o Uruguai apresentou praticamente as mesmas taxas de crescimento do Brasil. Até o final de 2005, o Brasil ocupava a 23ª posição entre os maiores exportadores do mundo, com 1,1% do comércio internacional. Apesar de o País vir subindo no ranking, que é liderado pela Alemanha, Estados Unidos e China, o percentual do comércio ainda é inferior ao que o Brasil representava nos anos 80. Estimativas do governo apontam que o País poderia fechar 2006 em uma nova posição no ranking da OMC. O desempenho brasileiro poderia desbancar suíços, austríacos e suecos e atingir a 20ª posição na classificação que somente será publicada nos primeiros meses de 2007. Isso se as taxas de crescimento das exportações desses países forem as mesmas de 2005, que não ultrapassaram 6%. Mas a realidade é que a taxa de crescimento poderia ser maior. Os dados comparativos da OMC mostram que outros países emergentes estão tendo um desempenho melhor que o do Brasil. O caso extremo é o da China, que já se tornou o terceiro maior exportador do mundo e, neste ano, teve um aumento de 26,5% em suas vendas. Já a Índia apresentou um crescimento de 25,5% nos nove primeiros meses do ano. Enquanto isso, os russos e mexicanos, também beneficiados pela alta do petróleo, incrementaram suas vendas em 29,6% e 19,9%, respectivamente. Quanto ao câmbio flutuante, economistas apontam que a variação do real é contabilizada como mais um risco para o exportador. "O comércio depende uma certa estabilidade", afirmou um especialista. Com a mudança constante no Brasil, as incertezas são maiores e não ajudam o planejamento. Ele lembra que o comércio entre Brasil e Argentina sempre foi afetado pela volatilidade, criando tensões até políticas. Além do câmbio, outro problema no Brasil foi o fato de o País ter em sua pauta de exportações produtos que não acompanham o aumento dos preços do petróleo ou gás. As commodities agrícolas, apesar do aumento de preços nos últimos anos, não tiveram os mesmos aumentos que os combustíveis. Crescimento A OMC não deixa ainda de destacar o "notável baixo crescimento" brasileiro em 2005. Segundo a entidade, mais de 15% países tiveram crescimento de mais de 5% no ano passado, contra 2,3% no Brasil. Argentina, Venezuela e República Dominicana ainda aumentaram em mais de 9% seu Produto Interno Bruto (PIB). O baixo crescimento seria uma das explicações para o aumento pequeno nas importações. Em volume, a média mundial aumentou em 17% em 2005. No Brasil, o crescimento das importações em volume foi de apenas 5%. "Com um mercado doméstico fraco, a tendência é que a importação caia e, como o excesso de capacidade de produção, a solução é exportar", explicou um economista. Nos nove primeiros meses de 2006, as taxas de importação voltaram a aumentar. Em valores, as compras subiram em 23%, taxa superior às exportações. Nesse mesmo período, a Rússia aumentou suas importações em 21,7%, contra 35,5% na Índia e uma média sul-americana de 24,5%. Em 2006, as importações chinesas aumentaram em 21,6%. Nos Estados Unidos, as compras foram incrementadas em 13,8% e 14,5% na Europa. O Brasil também parece ir contra a lógica do mercado agrícola mundial. Apesar de continuar aumentando suas vendas de produtos agrícolas, o setor é o que menos cresce no mundo, com 8% e registrando US$ 852 bilhões. Segundo a OMC, o comércio agrícola cresceu em 2005 menos que a média mundial e hoje representa apenas 9% de todos os fluxos de bens. Essa é, segundo a entidade, a menor participação da agricultura no comércio nos últimos 20 anos. No setor de serviços, as exportações brasileiras estiveram entre as que mais cresceram no mundo, ao lado de China e Índia. O comércio de serviços movimento US$ 2,4 trilhões e, em 2005, aumentou em 11%. O Brasil obteve um aumento de 28%, contra 31% da China e 72% da Índia. Entre os importadores, o aumento no País foi de 38%, somando US$ 22 bilhões em compras e acumulando um déficit de US$ 7 bilhões. O aumento nas importações só foi superado pela Índia. Com a valorização de 17% na moeda nacional, os gastos com o turismo aumentaram em 64% em 2005, atingindo US$ 4,7 bilhões. O valor, porém, ainda é inferior ao que se registrou em 1999. Região - As exportações de bens de US$ 118 bilhões do Brasil no ano passado também possibilitaram um incremento geral no comércio do Mercosul. Segundo a OMC, o Mercosul teve um aumento de exportações de 20%, além de um aumento de 18% nas importações. O desempenho brasileiro, aliado ao ganhos da Venezuela com o preço do petróleo, fez com que a América do Sul atingisse sua maior participação no comércio exterior mundial em 20 anos, com 3,5% de todo o fluxo internacional de bens. A África tem 2,9% do mercado. Os sul-americanos registraram um aumento de quase 25% em suas exportações em valores, fenômeno puxado pelo crescimento das economias da região, pela moeda de vários países e pelos preços das commodities. Aumento de exportações de petróleo e mineração, por exemplo, foi de 37%, atingindo US$ 132 bilhões e superando as exportações de bens manufaturados. Mas a América do Sul foi também a região que mais cresceu em importações em 2005, com um aumento de 10% em volume, contra 9,5% na Ásia. No caso do Brasil, o País subiu duas posições no ranking dos importadores, passando a ocupar a 27ª posição.