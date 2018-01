Exportações brasileiras para Argentina aumentam 59% As exportações brasileiras para a Argentina cresceram 59,44% em janeiro de 2003, comparando com o mesmo mês de 2001. O Brasil exportou US$ 228 milhões para o vizinho e sócio do Mercosul, no mês passado, ante US$ 143 milhões exportados no ano anterior. Com isso, a Argentina passou do sexto para o terceiro lugar no ranking dos principais países compradores de produtos brasileiros, logo depois dos Estados Unidos e Países Baixos. As informações foram dadas pelo presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex), Juan Quirós, durante entrevista na sede da embaixada do Brasil, em Buenos Aires. Quirós disse que nas primeiras semanas de fevereiro também houve um crescimento do intercâmbio comercial entre os dois países. "São sinais que demonstram a necessidade de reaproximarmos nossas estratégias conjuntas para aumentar o intercâmbio comercial", disse.