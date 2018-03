Exportações brasileiras se mantêm apesar da guerra, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, não vê sinais de que a guerra no Iraque possa ter um impacto negativo nas exportações brasileiras. "Poderemos ter alguns problemas pontuais, como a elevação momentânea dos custos dos fretes, mas não acredito que o comércio externo do Brasil será afetado pelo conflito", disse Furlan à Agência Estado. O ministro, que está participando da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), em Milão, salientou também que o Brasil mantém "excelentes relações com os países árabes", lembrando que na próxima semana uma missão empresarial brasileira iniciará uma visita à Arábia Saudita. "As nossas linhas de suprimento na regiao do Oriente Médio não serão interrompidas, como nao foram na guerra de 1991, quando o Iraque atacou o Kuwait." Questionado se o Brasil tem interesse em participar da reconstrução do Iraque, o ministro disse que ainda ainda é prematuro se discutir essa possibilidade. Mas ele observou que as empresas brasileiras têm as condições técnicas para participar de um futuro processo de reconstrução daquele país. Até o final da década de 80, vários grupos brasileiros, principalmente do setor de construção civil, tinham uma forte presença no Iraque. "Mas qualquer ação futura estará condicionada às condições políticas", disse Furlan. "E a posição do Brasil é bem clara: trabalhamos sempre respeitando as decisões da Onu." Juros caem em seis meses Ao conversar com um pequeno número de investidores durante um seminário paralelo à reunião do BID, Furlan foi questionado por um dos participantes sobre o ´nível insuportável" das taxas de juros no Brasil . "Eu concordo totalmente com a sua afirmação, mas o governo Lula está criando as condições para a reversão desse quadro", respondeu Furlan. "Daqui há seis meses veremos o início do movimento de queda dos juros no Brasil. Estamos agora na fase do cultivo e no segundo semestre iniciaremos a colheita." O ministro acrescentou que o governo está se esforçando para que os juros declinem ´o mais rapidamente possível", mas que no momento o eventual impacto da guerra no Golfo é um fator que exige cautela. "Mas o Brasil está avançando com medidas na área fiscal e com a determinaçao na implementação de várias reformas." Furlan calcula que as exportações brasileiras deverão crescer neste ano pelo menos 10% em relação a 2002. Segundo ele, as vendas brasileiras para a Argentina, que despencaram US$ 2,7bilhões no ano passado, já estão indicando uma recuperação. No primeiro bimestre de 2003, as exportações brasileiras para o principal parceiro do Mercosul somaram cerca de US$ 100 milhões. "Isso confirma a nossa projeção de que as vendas para a Argentina vão crescer US$ 1 bilhão neste ano em relação ao ano passado", disse. Antes de viajar para Milão, onde deve permanecer até a proxíma quarta-feira,Furlan visitou vários pólos de pequenas e médias empresas na região de Veneza, cujo modelo, segundo ele, poderá ter uma influência na futura implementação de projetos semelhantes no Brasil. Veja o especial :