Exportações caem 13,9% no 1º trimestre Apesar do superávit da balança comercial, as exportações brasileiras apresentaram uma retração de 13,9% no primeiro trimestre no ano. As vendas de todas as categorias de produtos tiveram queda no período: básicos (7,2%), manufaturados (15,4%) e semimanufaturados (18,1%). As vendas caíram não somente devido à redução de preços dos produtos no mercado internacional, mas também a uma queda na quantidade exportada. Dados divulgados nesta sexta-feira pela secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Lytha Spíndola, os preços dos produtos brasileiros vendidos no exterior caíram 9,4% nos primeiros três meses do ano em relação ao primeiro trimestre de 2001. A quantidade exportada teve uma queda no mesmo período de 5,7%. A quantidade vendida de produtos manufaturados, que respondem por 57,1% da pauta de exportação, sofreu uma queda de 10,2% de janeiro a março, enquanto os preços caíram 6,6%. Os produtos semimanufaturados tiveram os preços reduzidos em 12,4%, e a quantidade vendida ao exterior caiu 7,7%. Os preços dos produtos básicos, grupo que representa 23,1% das vendas brasileiras ao exterior, caíram 11,1% no trimestre, mas ao contrário dos demais grupos a quantidade exportada teve um aumento de 3,5%. A redução dos preços dos produtos no mercado internacional e a queda da demanda mundial foram os principais motivos apontados pela secretária para a redução das exportações brasileiras no primeiro trimestre do ano. Os preços dos produtos exportados caíram 9,4% no período, ressaltou a secretária. ?Estamos tendo queda de preços, inclusive de manufaturados que não caíam?, afirmou. Embraer Lytha apontou também problemas específicos de alguns produtos que contribuíram para diminuir as vendas brasileiras ao exterior. A secretária citou a redução das vendas de aeronaves, que reflete o cenário adverso para todo o setor de aviação, agravado pelos atentados terroristas aos Estados Unidos de 11 de setembro. As vendas da Embraer, que têm grande peso na pauta de exportação, caíra m 28,2% nos primeiros três meses do ano. Segundo Lytha, a queda nas vendas de produtos básicos se justifica pelo fato de, no primeiro trimestre do ano passado, os exportadores terem vendido as sobras da safra de 2000. Excepcionalmente, os exportadores, principalmente de soja, esperaram em 2001 uma melhora dos preços no mercado internacional e venderam o restante da safra somente no início daquele ano, o que não ocorreu no primeiro trimestre de 2002. Tradicionalmente, os embarques de grãos só começam a partir de abril. ?Estamos observando um pequeno adiamento das vendas de soja. Há uma expectativa de que os preços subam. É um sinal de que os produtores estão em condições de segurar os seus estoques à espera de um preço melhor?, disse a secretária para justificar o atraso nas vendas. Acordos bilaterais A secretária de Comércio Exterior, Lytha Spíndola, apontou também fatores ligados à renovação de acordos bilaterais para a redução das exportações do País no primeiro trimestre deste ano. Entre eles, citou os acordos automotivos assinados com o México e o Chile que estão sendo renovados. A crise na Argentina, grande parceiro comercial do Brasil, é outro fator que vem contribuindo para a redução das exportações. As vendas de produtos brasileiros para a Argentina encolheram 68,9% no primeiro trimestre, caindo, no período, de US$ 1,362 bilhão, de janeiro a março de 2001, para US$ 424 milhões nos três primeiros meses deste ano. A secretária, porém, não prevê uma queda maior das vendas para a Argentina. ?Os efeitos negativos já aconteceram?, afirmou. Mesmo com a queda nas vendas, o governo mantém a previsão de superávit de US$ 5 bilhões para a balança comercial em 2002. ?O governo não tem número diferente. Por enquanto está mantido?, afirmou a secretária, ressaltando que o saldo comercial acumulado em 12 meses (abril de 2001 a março de 2002) já é positivo em US$ 4,352 bilhões. EUA, UE e Mercosul As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 5,3% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com as de igual período do ano passado. Os EUA são o principal país comprador de produtos brasileiros, e as vendas para os norte-americanos representaram, no primeiro trimestre, 28,8% do total de vendas externas do Brasil no período. As exportações caíram de US$ 3,614 bilhões, no primeiro trimestre de 2001, para US$ 3,422 bilhões, no primeiro trimestre de 2002. Os principais produtos vendidos aos EUA foram aviões, calçados, telefones celulares, semi-manufaturados de ferro ou aço, automóveis, ferro fundido, celulose, gasolina, ouro em barra e motocompressores herméticos. As exportações brasileiras para a União Européia também caíram no primeiro trimestre de 2002, com uma retração de 17,4%. As vendas para o Mercosul tiveram uma queda 60,7% no mesmo período. Para a Argentina, a queda foi de 68,9%; para o Paraguai, 25%; e para o Uruguai, 35,7%. Essa queda nas vendas para o Mercosul se deve principalmente à redução das exportações para a Argentina, país que, no bloco econômico, é o maior comprador de produtos brasileiros. As exportações para os países da Europa Oriental caíram 22,6%, mas houve crescimento das vendas para Ásia (2,8%), África (37,2%), Oriente Médio (15,4%). A queda nas vendas para a Argentina foram principalmente de automóveis (78,5%), motores para veículos (71,3%), polímeros de etileno, propileno e estireno (68,9%), autopeças (68,3%), papel e cartão (43,2%), pneumáticos (55,3%), petróleo em bruto (43,1%), minérios de ferro (33,7%) e medicamentos (22,7%).