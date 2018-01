Exportações crescem 16% em janeiro O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou que as exportações brasileiras no mês de janeiro de 2003 apresentaram um crescimento de 16% em comparação com janeiro de 2002. Até o dia 30, as exportações de janeiro de 2003 totalizavam US$ 4,603 bilhões, ante o resultado de US$ 3,972 bilhões registrado em janeiro de 2002. Furlan destacou que o resultado de janeiro demonstra que a sua meta de pelo menos 10% de crescimento das vendas externas neste ano é factível. Já as importações tiveram, em janeiro de 2003, uma queda de 8% em relação a janeiro de 2002. Até ontem, as compras externas de janeiro de 2003 totalizavam US$ 3,493 bilhões. Em janeiro de 2002, as importações foram de US$ 3,801 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento enfatiza que o saldo comercial deste mês de janeiro, anunciado pelo porta-voz do Palácio do Planalto - de US$ 1,110 bilhão - não inclui o dia de hoje. Os números finais serão divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior na segunda-feira.