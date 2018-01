Exportações crescem 18% O dólar comercial mais alto está por trás do aumento das exportações brasileiras. O problema é que as importações também estão crescendo, especialmente por conta do aumento do preço internacional do petróleo, que em um ano subiu 147%. Por isso, o saldo comercial do país está melhor, mas ainda é insuficiente. O governo acredita que este quadro vai mudar ao longo do ano. Isso é necessário para diminuir a dependência que o Brasil tem de capitais estrangeiros para pagar suas contas no exterior, incluindo aí os custos da dívida externa. As exportações brasileiras estão com crescimento de 18% nos primeiros quatro meses deste ano, comparando com o mesmo período de 99. Mas as importações também cresceram 10,2% no mesmo período. Como as exportações estão crescendo mais, o resultado da balança comercial tem sido positivo. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, apurados pelo repórter Renato Andrade, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 209 milhões nos primeiros quatro meses do ano, resultado melhor que o déficit US$ 782 milhões no mesmo período do ano passado. Olhando os números até abril, a balança comercial brasileira deveria fechar com um superávit (exportações acima de importações) da ordem de US$ 2,5 bilhões este ano. Mas o governo acredita que este quadro vai se reverter, e o país fecha com superávit entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões (estimativa do Ministério do Desenvolvimento). Brasil precisa gerar mais dólares É importante que o Brasil melhore suas exportações, para diminuir a dependência de capitais externos. Se o Brasil gera poucos dólares através das exportações, fica mais dependente do capital externo para pagar suas contas, sejam importações, dívidas ou juros e outros serviços. Quando este capital externo vem para o País como investimento de longo prazo, o resultado ainda é positivo, porque estimula o crescimento da economia. Mas quando este dinheiro é de curto prazo, o País fica muito vulnerável às instabilidades do mercado internacional. Ou seja: se o governo norte-americano sobe seus juros, os investidores vão querer ir para os Estados Unidos. A saída de dólares, por sua vez, pressiona a taxa de câmbio para cima, o que por sua vez pressiona a inflação. Num quadro de instabilidade, o governo acaba subindo mais os juros para atrair capitais internacionais, evitando que o dólar suba muito e que a inflação saia dos patamares esperados. Logo, exportar mais é também garantir maior tranquilidade para o câmbio e a taxa de juro internos no longo prazo.