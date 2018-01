Exportações crescem 31,8% no Rio de Janeiro As exportações do Estado do Rio de Janeiro cresceram 31,8% de janeiro a setembro deste ano comparado ao ano passado, superando a taxa de crescimento da exportação do País, que foi de 21,3% no período. No Estado, as maiores expansões foram nas vendas de manufaturados (35,7%) e de semimanufaturados (44,5%). Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o bom desempenho estadual pode ser explicado devido à concentração na região de segmentos considerados mais dinâmicos nas vendas externas como os do complexo siderúrgico, produtos farmacêuticos, petróleo e derivados.