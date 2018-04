Exportações da Alemanha caem menos que o esperado em dezembro As exportações da Alemanha diminuíram em dezembro após o declínio recorde registrado no mês anterior. Ainda assim, dados preliminares divulgados nesta segunda-feira pela agência de estatísticas do país mostrou que o superávit comercial caiu menos que o esperado, para 10,7 bilhões de euros (13,7 bilhões de dólares) em dezembro. As exportações, mesmo fracas, não recuaram tanto como se temia. Como resultado, economistas calculam que a Alemanha tenha se mantido em 2008 como a maior exportadora mundial de bens pelo sexto ano consecutivo.