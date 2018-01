Exportações da Zona Franca em 2002 cresceram 25% As exportações das companhias instaladas no Pólo Industrial de Manaus (PIM) somaram US$ 1,1 bilhão em 2002, cifra 25% maior em relação à registrada no ano anterior. Pela primeira vez, o telefone celular foi o produto que liderou vendas, desbancando o concentrado para fabricação de refrigerantes, que ocupou a terceira posição entre os maiores volumes no ano passado. A perspectiva para este ano é que as exportações atinjam US$ 1,3 bilhão. A meta até 2005 é acabar com o déficit comercial da região, que foi de US$ 1,7 bilhão no ano passado. Para isso, além de ampliar as exportações, há esforços concentrados para substituir importações. Atualmente, o índice médio de nacionalização dos produtos fabricados na região é de 60%. O superindendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Ozias Monteiro Rodrigues, diz que o resultado de 2002 superou as expectativas. Ele atribui esse desempenho a programas de promoção comercial feitos pela Suframa. No ano passado, por exemplo, foi realizada a 1.ª Feira Internacional da Amazônia, além missões comerciais que consumiram investimentos de R$ 7 milhões. "Vários negócios foram fechados na feira do ano passado", conta Rodrigues. Para este ano, estão programadas 16 missões empresariais, com investimentos de R$ 2 milhões. Além da promoção comercial, o superintendente da Suframa diz que a arrancada nas exportações de produtos de maior valor, como quer o governo, ocorreu porque a finlandesa Nokia passou a abastecer do Brasil mercados que eram de outras filiais. Para Rodrigues, também a desvalorização do real em relação ao dólar fez o produto brasileiro ganhar competitividade.