Exportações de agrícolas renderão US$ 46 bi em 2006 O ministro da Agricultura, Luís Carlos Guedes Pinto, estimou nesta quarta-feira que as exportações de produtos agrícolas renderão US$ 46 bilhões em 2006. No ano passado, os embarques do agronegócio renderam US$ 43,6 bilhões. Ele divulgou a estimativa após participar da abertura da 18ª Conferência da Comissão Regional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Florianópolis (SC). As projeções apresentadas pelo ministro foram distribuídas pela assessoria de imprensa do ministério. Na avaliação do ministro, as exportações de produtos de origem animal também crescerão. Os embarques de carnes devem render US$ 9 bilhões, contra US$ 8,065 bilhões em 2005. De acordo com projeções da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), os embarques de carne bovina devem render US$ 4 bilhões neste ano, ante US$ 3 bilhões em 2005. Em Florianópolis, o ministro pediu que a OIE envie uma missão ao Brasil para avaliar a situação sanitária do rebanho nacional. Em dezembro, técnicos da OIE visitarão o Centro Panamericano de Febre Aftosa (Panaftosa), no Rio de Janeiro, e o Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro), em Porto Alegre (RS). Os técnicos do organismo internacional também vão aos municípios de Campo Grande, Eldorado, Japorã e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Nessas três últimas localidades foram registrados focos de febre aftosa no segundo semestre do ano passado. Além do Brasil, a OIE visitará a Argentina e o Paraguai.