Exportações de calçados crescem 13% em abril ante 2003 Os embarques de calçados do Brasil para o exterior no mês de abril foram 13% maiores do que no mesmo período do ano passado, segundo informações da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). No mês passado, as exportações somaram US$ 127 milhões e em abril de 2003 chegaram a US$ 112 milhões. Em relação ao mês de março de 2004, quando foram movimentados US$ 165 milhões em vendas ao exterior, houve uma queda de 23%. "Esta redução não é surpresa, pois iniciamos o período de entressafra, com a remessa dos calçados de inverno que haviam sido comercializados no início do ano", explica Heitor Klein, diretor-executivo da Abicalçados. As exportações totais no primeiro quadrimestre de 2004 somam US$ 578 milhões, um incremento de 16% sobre o mesmo período do ano passado, quando foram obtidos US$ 498 milhões. Em 2003, o setor exportou US$ 1,549 bilhão. A estimativa da Abicalçados é de que este ano os embarques gerem um incremento de 15%.