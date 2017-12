Exportações de calçados crescem 7% em 2003 As exportações brasileiras de calçados encerraram 2003 em US$ 1,549 bilhão, uma alta de 7% em comparação com 2002, segundo dados consolidados divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados). O aumento, no entanto, ficou bem abaixo da média geral de exportações do País, que fechou o ano em 21,1%. O mês de dezembro, segundo a Abicalçados, foi considerado bastante positivo. O setor faturou US$ 146 milhões com exportações, contra US$ 116 milhões em dezembro de 2002. Em comparação a novembro, o acréscimo foi de 16% (US$ 126 milhões). Os calçadistas projetam um aumento de 15% nas vendas externas em 2004 sobre o ano passado. A tendência, segundo o diretor-executivo da entidade, Heitor Klein, é de uma expansão nas compras por parte de países que não fazem tradicionalmente parte da lista de importadores de calçados brasileiros. A produção de calçados no Brasil está estimada em 650 milhões de pares e cerca de 280 mil trabalhadores empregados. A indústria também aposta na retomada de alguns mercados, como Argentina e México. O parceiro do Mercosul vem recuperando sua posição como um dos principais clientes brasileiros. O México tem elevado sua posição no ranking. Os Estados Unidos são, de longe, o principal comprador do calçado brasileiro, responsáveis por 64% das importações. O percentual restante é dividido entre os países do Mercosul, a Europa (principalmente Reino Unido), o Canadá e o México.