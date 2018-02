Exportações de calçados diminuem 23,6% em outubro

Nos dez primeiros meses do ano, os principais mercados do calçado brasileiro apresentaram recuo no volume embarcado, com destaque para Estados Unidos (29,6%), Reino Unido (30%), Argentina (25,6%) e Itália (38,4%). Entre janeiro e outubro, os países da América do Sul responderam por 36,8% das exportações, com 38,4 milhões de pares, seguido pela América do Norte (24,8% do total) e Europa (21,8%).

As exportações de calçados de couro recuaram 31,8% nos dez primeiros meses do ano, enquanto que os embarques de sintéticos caíram 19,3% e têxteis retraíram-se 42,9%. Os preços médios dos calçados exportados no período diminuíram 5,4%, para US$ 10,82.

As importações de janeiro a outubro totalizaram 26,5 milhões de pares, o que representou uma retração de 22,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. As compras externas somaram US$ 249,6 milhões, significando uma queda de 5,2%. Apenas da China, que respondeu por 78,6% do volume importado, a queda no período foi de 28,9%, para 20,8 milhões.

Segundo a Abicalçados, as importações de calçados originárias da China estão registrando queda desde junho, se acelerando a partir de setembro com o anúncio da entrada em vigor de uma alíquota antidumping.