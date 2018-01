Exportações de carne aumentam 6% As exportações brasileiras de carne bovina atingiram US$ 967,9 milhões de janeiro a novembro, um crescimento de 6% sobre a receita cambial obtida no mesmo período de 2001. Em volume, o embarque de carcaças teve um crescimento de 14,9%, atingindo 856,6 mil toneladas de janeiro a novembro. As informações foram divulgadas hoje por Antenor Nogueira, presidente do Fórum Nacional de Pecuária de Corte da Confederação de Agricultura e Pecuária (CNA). Ele apresentou os "Indicadores Pecuários", estudo feito em conjunto com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea). De acordo com Nogueira, a expectativa é de que o País feche o ano com exportações de US$ 1,1 bilhão. A previsão é de que o volume continue a crescer em 2003. "Trabalhamos com um crescimento de 10% a 15% nas exportações do ano que vem", afirmou. O crescimento das exportações se deve à abertura de novos mercados para o País, como Oriente Médio, Rússia e China. Segundo ele, a tendência é de que as exportações para a Rússia, que compra 700 mil toneladas por ano, aumentem, uma vez que aquele país baniu a entrada da carne da União Européia. Além disso, a própria UE deve ampliar o tamanho da quota Hilton para o Brasil. Trata-se de uma quota de importação para cortes bovinos de alto valor agregado. Existe também a expectativa de que o Brasil finalmente consiga acesso ao mercado de carne bovina in natura dos EUA. Mas a grande notícia para as exportações é abertura do mercado chinês. Segundo Nogueira, os embarques devem começar nos próximos dias, uma vez que quase todos os entraves burocráticos já foram resolvidos. "É um mercado gigantesco e ainda não temos idéia de seu potencial", disse. O aumento das exportações de carne bovina só não gerou mais divisas porque o mercado internacional vive um período de retração nos preços, atualmente em torno de US$ 15,00 por arroba, ante a média histórica de US$ 22,00.