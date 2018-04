Exportações de carne crescem 49,7% As exportações de carnes foram um dos grandes destaques da balança comercial em 2001. Segundo boletim do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas externas de carnes (bovina, suína e de frango) cresceram 49,7% em relação a 2000. Foram exportados ao todo US$ 2,870 bilhões. O setor acabou proporcionando uma receita adicional de quase US$ 1 bilhão para a balança comercial. Em 2000, as exportações de carnes ficaram em US$ 1,918 bilhão. As exportações de carne bovina cresceram 46,8% em 2001 apesar da queda de 24,8% nos preços. O crescimento das exportações de carne bovina ocorreu com o aumento de 95,2% dos volumes embarcados. As vendas de carne de frango cresceram 60,3%, atingindo US$ 1,292 bilhão. Os preços da carne de frango aumentaram 16,3% e os volumes embarcados cresceram 37,8%. Já as exportações de carne suína cresceram 112,8% no período, totalizando US$ 346 milhões. Foram favorecidas pelo aumento de 113,2% dos volumes, já que os preços do produto ficaram estáveis, com queda 0,2%.