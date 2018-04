Exportações de carnes crescem 45% A agricultura brasileira continua mostrando avanço nas exportações e ajudando as contas externas. Ao contrário do PIB da economia, cujo PIB cresceu apenas 0,73% no primeiro trimestre deste ano na comparação com 2001, o PIB do setor agropecuário teve alta de 3,03%. Segundo o Ministério da Agricultura as exportações de carnes (boi, frango, suíno, peru e outras carnes) somaram 244.879 toneladas em julho de 2002, 45,83% acima das 238.329 toneladas em igual mês de 2001. A receita cambial subiu 10,69%, de US$ 263,799 milhões em julho de 2002, para US$ 238,329 milhões no mesmo mês de 2001. Em julho deste ano, as exportações de carne suína "in natura" aumentaram 98%, ante o mesmo mês de 2001. Já as exportações da frango "in natura" registraram um volume 45,19% maior que o registrado em julho de 2001. As exportações de frango industrializado aumentaram 27,93%. Já as vendas externas de carne bovina industrializada em julho de 2002 apresentaram um crescimento de 30,52% em relação ao mesmo mês do ano passado.