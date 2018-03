Exportações de máquinas caíram 46% em 2009 As exportações de bens de capital (máquinas e equipamentos) sob encomenda somaram US$ 1,788 bilhão entre janeiro e agosto de 2009, o que representa uma queda de 46% em relação aos US$ 3,3 bilhões registrados em igual período do ano passado, informou hoje a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib), com base em números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As importações atingiram US$ 2,9 bilhões nos oito primeiros meses de 2009, ante US$ 3,1 bilhões no mesmo período do ano anterior - um resultado 7,6% menor.