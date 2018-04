Exportações de petróleo e derivados caem no bimestre As exportações de petróleo e derivados nos dois primeiros meses do ano caíram 63,58% em valor em relação a 2001, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). A perda no bimestre, entre um ano e outro, foi de mais de US$ 480 milhões (em valor FOB, que não abrange gastos com frete nem com a entrega do produto). Grande parte dessa queda pode ser atribuída à diferença de preço do petróleo e derivados no mercado internacional nos dois períodos, mas houve também redução na quantidade exportada: 41,74%. Apesar do fraco desempenho dos dois primeiros meses do ano, a expectativa da Petrobras é de aumento do comércio de petróleo e derivados este ano, como conseqüência direta do aumento da produção interna e da variação de preços internacionais. "Os meses de janeiro e fevereiro não servem como parâmetro, porque são atípicos. A atividade econômica neste período é bem menor", comenta Nelson Farias Almeida, gerente de comércio de petróleo da Petrobras. Segundo ele, houve redução na quantidade exportada de derivados, especialmente no óleo combustível, mas a venda de óleo bruto teve um pequeno aumento. De acordo com os dados da Secex, óleos e combustíveis puxaram a redução da média geral do setor, com uma queda de 94,64% em valor e 90% em quantidade vendida. A queda geral fez com que o grupo de petróleo e derivados, que respondia por 8,7% da pauta exportadora no ano passado, passasse para uma participação de apenas 3,6%, embora a Petrobras continue mantendo a posição de quarta maior empresa exportadora brasileira. Para José Augusto de Castro, diretor executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a queda preocupa, mas ele lembra que as exportações, como um todo, estão caindo. "Isoladamente, o petróleo não é capaz de influenciar o resultado da balança, mas é claro que o desempenho do produto pode contribuir para comprometer as vendas. Se olharmos o resultado de março, porém, veremos que as exportações de petróleo bruto cresceram 1.256%, passando de US$ 9 milhões para US$ 111 milhões", diz ele. O crescimento é reflexo do afundamento, em março do ano passado, da plataforma P-36 na Bacia de Campos.