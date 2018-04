Exportações de produtos siderúrgicos crescem 23,2% em março A onda de restrições que recaiu sobre o setor siderúrgico mundial parece não ter afetado ainda as siderúrgicas brasileiras. As vendas externas das quatro maiores exportadoras brasileiras de produtos siderúrgicos - CST, Açominas, CSN e Usiminas somaram US$ 379,191 milhões no primeiro trimestre do ano, o que representa crescimento de 6,4% sobre o mesmo período do ano passado. Em março, as exportações das quatro empresas somaram US$ 124,235 milhões, um aumento de 23,2% em relação a março de 2001. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) manteve a posição de maior exportadora do setor e o sexto lugar na lista dos maiores exportadores brasileiros no primeiro trimestre de 2001. A empresa vendeu US$ 182,967 milhões ao mercado externo no período, com crescimento de 5,35% sobre o ano anterior. Em março, as exportações da siderúrgica somaram US$ 61,213 milhões, montante 31,12% maior que o registrado no mesmo mês de 2001. A segunda maior exportadora de produtos siderúrgicos de janeiro a março de 2002 foi a Açominas, que também ocupou a 20ª posição no ranking nacional, com vendas externas de US$ 81,441 milhões e crescimento de 3,57%. No terceiro mês do ano, a siderúrgica exportou US$ 37,659 milhões, montante 36,78% maior que março do ano passado. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ocupou a terceira posição no ranking do setor e 24ª na lista dos maiores exportadores do País. A empresa vendeu US$ 63 milhões no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 8,46% sobre o mesmo período de 2001. Em março, as exportações da empresa totalizaram US$ 21,051 milhões, com avanço de 121,59% sobre o mesmo mês do ano passado A Usiminas, que figurou em quarto lugar na lista dos maiores exportadores do setor e 35ª lugar no ranking geral do trimestre, vendeu US$ 51,777 milhões no período, com crescimento de 13,43%. No terceiro mês do ano a empresa exportou US$ 4,312 milhões, com queda de 74,79% sobre março de 2001. A Confab Industrial, que fabrica tubos de aço, aparece em 32º lugar na lista dos maiores exportadores da Secex no acumulado de janeiro a março. A empresa vendeu US$ 54,716 milhões ao mercado externo no período, com alta de 113,52% sobre o mesmo período do ano passado. Em março, a empresa exportou US$ 13,060 milhões, montante 40,25% maior que o registrado em março de 2001.