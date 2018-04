Exportações de soja não deslancham em abril Contrariando as expectativas, as exportações brasileiras de soja ainda não deslancharam em abril, mês em que tradicionalmente há o início do trimestre mais favorável no ano para as vendas, com o escoamento da safra. Segundo dados divulgados, nesta segunda-feira à tarde, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas externas de soja - um dos principais produtos da pauta de exportações do País ? registraram nas três primeiras semanas deste mês uma redução, pela média diária, de 30,8% em relação à média de abril do ano passado. A média diária das vendas na terceira semana, de US$ 13,967 milhões, é inferior até mesmo à média da primeira semana (US$ 17,585 milhões) e da segunda semana (US$ 20,863 milhões). As exportações de soja foram prejudicadas em parte pelo problema da exigência de certificação de soja transgênica pelos chineses. Grandes compradores do Brasil, os chineses não aceitam a entrada em seu mercado de soja transgênica. As exportações brasileiras ficaram paralisadas até a semana retrasada porque a China estava exigindo uma certificação da soja brasileira para atestar se era transgênica ou não. Uma missão do Ministério da Agricultura foi a Pequim e negociou com os chineses o adiamento para 1º de dezembro do prazo para o início da exigência de certificação. Normalizados os embarques, a expectativa no governo era de um aumento do saldo comercial na segunda metade do mês. Outro fator que pode estar atrasando as exportações é a possível postergação dos embarques de soja pelos exportadores, à espera de uma taxa de câmbio mais favorável.