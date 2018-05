Exportações de sucata de ferro caem 54%, diz instituto

Por outro lado, no acumulado do ano até junho, as exportações de sucata subiram 15,7% na comparação com igual período de 2012, passando de 187.756 toneladas para 217.308 toneladas. De acordo com o Inesfa, o Brasil exporta 3,5% do volume da sucata consumida no mercado interno. Os principais países exportadores de sucata são: Estados Unidos (22,1%), Alemanha (8,9%), Holanda (5,2%), Reino Unido (7,0%) e Japão (4,9%).