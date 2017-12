Exportações de suco de laranja crescem 66,73% As exportações de suco de laranja em setembro deste ano dispararam e foram 66,73% maiores ante o mesmo período do ano passado. No mês, o terceiro do ano/safra 2003/2004, foram enviadas 164.096 toneladas de suco de laranja para o exte rior, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) a partir do levantamento da Secretaria do Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. No mesmo mês do ano passado foram exportadas 98.415 toneladas de suco. O volume exportado em setembro é um novo recorde do Brasil, pelo menos desde janeiro de 2001, quando os dados começaram a ser consolidados. O recorde anterior, com 136.432 mil tonelad as, ocorreu em agosto. Já o volume acumulado dos três primeiros meses da safra deste ano aponta um aumento de 31,51% em relação ao mesmo período da safra 2002/2003. Entre julho e setembro deste ano foram exportadas 373.770 toneladas de suco de laranja e, no mesmo período do ano passado, 284.203. O principal mercado brasileiro no exterior continua sendo a União Européia, com 125.161 toneladas recebidas em setembro, 18% mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo a Abecitrus, a onda de calor que atingiu a Europa durante o verão deste ano foi a responsável pelo aumento nas exportações. Curiosamente, o anúncio do bom desempenho das exportações acontece no mesmo dia em que Abecitrus assume que o Brasil vai perder para os Estados Unidos o posto de maior país produtor de suco de laranja do mundo, com 900 mil toneladas processadas, ante 1,1 milhão dos norte-americanos em 2003/2004.