Exportações de suco de laranja mantêm média O câmbio favorável às exportações não está ajudando a ampliar as vendas de suco concentrado de laranja para o exterior. As exportações neste deverão somar 1,1 milhão de toneladas, volume que vem se repetindo há alguns anos. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus), Ademerval Garcia, o Brasil tem avançado pouco na conquista de novos mercados e sofre forte concorrência em mercados tradicionais como dos Estados Unidos e Europa. O crescimento menor que o esperado para a safra combinou com o estoque de passagem baixo nas indústrias, garantindo preços firmes aos produtores, que receberam em média US$ 3,50 por caixa. A previsão é que preço se mantenha na próxima safra. O México e a Costa Rica, principalmente, vêm ganhando espaço nas exportações e concorrem com o Brasil, o maior produtor mundial com 50% de todo o suco produzido no mundo. As exportações para os países que compõem o Acordo de livre Comércio da América do Norte (Nafta), as exportações caíram de 264 mil toneladas na safra 2000/01 para 131 mil toneladas na safra passada. Para a Europa, as exportações caíram de 845,8 mil toneladas na safra 2000/01 para 748,48 mil toneladas na safra passada. A Ásia é o continente que mais tem avançado nas compras de suco do Brasil. A China ampliou em 1.500% as importações de suco do Brasil desde 2000, quando a tarifa baixou de 75% para 7,5%. Mas o salto é pouco significativo no volume total, considerando que as vendas passaram de 3000 toneladas, em 2000, para 15 mil toneladas na safra passada, ou 1,4% das vendas totais ao exterior. Ademerval Garcia diz que a atual safra de laranja, que terminará de ser colhida em São Paulo no início de janeiro, será de 350 milhões de caixas de 40,8 Kg, ou 6,7% superior às 328 milhões de caixas na safra passada. Embora tenha crescido, a produção paulista será menor que as 374 milhões de caixas previstas no início da safra. A seca prolongada no inverno e outono fez com que os frutos murchassem, representando um número maior de laranjas por caixa.