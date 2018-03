Exportações de veículos crescem 8,4% em 2006 As exportações de veículos em 2006 somaram US$ 12,1 bilhões, apresentando um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Contudo, o volume nas vendas externas sofreram uma queda de 5,8% para 844,7 mil unidades, frente as 897,1 mil em 2005. Em dezembro, especificamente, as exportações do setor somaram US$ 1,090 bilhão, com crescimento de 11,3% sobre novembro e de 21,6% sobre o mesmo mês de 2005. Em volumes, as vendas externas somaram 66,159 mil unidades no último mês de 2006, com crescimento de 7,9% sobre novembro e queda de 10,4% sobre dezembro de 2005.