Exportações devem chegar a US$ 112 bi em 2004, prevê Ramalho As exportações brasileiras deverão totalizar US$ 112 bilhões neste ano, um volume bem superior aos US$ 108 bilhões previstos inicialmente pelo governo para 2005. A previsão é do secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho. Segundo ele, a nova estimativa foi comunicada ontem pelo ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, a exportadores em reunião que contou com a participação do presidente Lula. Ramalho adiantou também, em palestra no V Seminário Internacional do Café, no Rio, que a meta para 2006 é de exportações de US$ 120 bilhões. O fluxo de comércio (exportações mais importações) do Brasil deverá somar US$ 160 bilhões em 2005, segundo Ramalho. Segundo ele, as novas estimativas foram feitas após o "resultado extraordinário" das vendas externas do País nos dois primeiros meses do ano, que cresceram (em US$) 32% ante igual período do ano passado. Ele destacou também o aumento das vendas de manufaturados, de 45,5% no primeiro bimestre ante igual período de 2004.