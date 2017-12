Exportações devem chegar a US$ 75 bi em 2004, diz BC O Brasil poderá superar a previsão de exportar US$ 75 bilhões em 2004, segundo o Banco Central. De acordo com o Relatório de Inflação divulgado hoje pela instituição, esta meta é conservadora, e as vendas obtidas pelo País em 2003, cerca de US$ 71 bilhões, estão em um patamar sustentável. O cenário é de um dólar cotado em US$ 2,95, e um crescimento de 3% para Argentina e Estados Unidos, com a manutenção dos preços de exportações no patamar do terceiro trimestre de 2003. Mas os analistas do Banco Central argumentam que se as cotações dos produtos básicos crescerem conforme as previsões do mercado futuro de commodities existentes no fim de novembro a receita deste segmento cresceria 3,7%, e elevaria as exportações para US$ 76,6 bilhões. O minério de ferro seria o principal produto a contribuir nesse segundo cenário, com crescimento estimado em 8%. O Banco Central também fez simulações com outros dois cenários de exportações para o Brasil, mudando as estimativas de crescimento de importantes parceiros comerciais brasileiros. No primeiro foi considerado um crescimento de 4,2% para os Estados Unidos e de 4,3% para a Argentina, conforme previsões feitas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os países da OCDE cresceriam 3%, neste cenário. As exportações brasileiras, nesse caso, cresceriam para US$ 78 bilhões, levando-se em conta a manutenção dos preços dos produtos básicos no nível do terceiro trimestre de 2003. No segundo cenário alternativo, foram tomadas as previsões de crescimento do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 3,9% para os Estados Unidos e de 4% para a Argentina e para a economia mundial. Nessa hipótese, as vendas brasileiras ficariam em US$ 77 bilhões. ?Eventuais perdas decorrentes de variações de preços de produtos específicos deverão ser compensadas pelo crescimento no quantum? avalia o documento. As principais garantias de sustentabilidade das exportações são a diversificação da pauta e dos compradores, o crescimento em mercados novos e as boas perspectivas em mercados tradicionais. O texto cita ainda como pontos positivos as iniciativas adotadas pelo governo, como desoneração tributária, ampliação de financiamentos e a busca de acordos comerciais. Os riscos apontados pelo estudo do BC estão no mercado de carnes e de petróleo. Mesmo com o bom desempenho das exportações, o diretor de Política Econômica do BC disse que o país deverá fechar 2004 com um déficit em conta corrente da ordem de US$ 4,4 bilhões. ?Este é um déficit perfeitamente sustentável sem dificuldades de financiamento?, disse. Em 2003, a conta corrente do balanço de pagamentos registrará um superávit da ordem de US$ 4 bilhões, com o saldo da balança comercial batendo a marca dos US$ 25 bilhões. Os investimentos diretos em 2003, segundo Bevilaqua, deverão ficar na casa dos US$ 9,6 bilhões.