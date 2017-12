Exportações do agronegócio batem recorde As exportações do agronegócio entre janeiro e maio atingiram o recorde de US$ 11 bilhões, resultado 38% acima do registrado em igual período do ano passado. O valor supera o recorde anterior de US$ 9 bilhões, em 1997 e 2001. Segundo a Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, o volume embarcado também foi o maior da série histórica iniciada em 1989, com exportação de 26,5 milhões de toneladas. Os desempenhos nas vendas do complexo soja, papel e celulose, café, carnes, frutas e sucos de frutas são responsáveis pelo novo recorde. O superávit da balança comercial do agronegócio alcançou US$ 9,05 bilhões e teve crescimento de 48,3% em relação aos cinco primeiros meses de 2002. As vendas para a União Européia (UE) cresceram 35,2% no período. Também tiveram crescimento significativo os embarques para os países da Alca (24,7%), Ásia (93,2%), Europa Oriental (37,4%) e Oriente Médio (43%). "A participação dos países da Ásia nas vendas do setor cresceu de 12,7% para 17,8%, o que a coloca em terceiro lugar, atrás da UE (37%) e bem próxima do Nafta - EUA, México e Canadá - (18,8%)", diz a nota do ministério. Já as importações somaram US$ 1,953 bilhão, um resultado 4,5% acima das compras externas do mesmo período de 2002. Os principais responsáveis pelo aumento foram a borracha natural e cereais, principalmente trigo.