Exportações do agronegócio caem 15,6% em setembro

As exportações do agronegócio do Brasil atingiram US$ 5,745 bilhões em setembro, uma queda de 15,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira, 13. Em moeda nacional, os embarques somaram R$ 10,4 bilhões no mês passado, recuo de 14,7% em relação ao mesmo período de 2008. Já as importações chegaram a US$ 876,5 milhões, contração de 16%, e em moeda nacional as compras caíram 15,1%, totalizando R$ 1,5 bilhão. Com isso, a balança comercial do agronegócio brasileiro registrou em setembro um superávit de US$ 4,868 bilhões, ou R$ 8,8 bilhões.

Segundo comunicado do ministério, o complexo sucroalcooleiro registrou aumento nos embarques de US$ 816 milhões para US$ 1,05 bilhão em setembro, puxado pelas exportações de açúcar, que subiram 69,9% no mês passado em comparação com o mesmo período de 2008, atingindo US$ 900 milhões de dólares.

Já as vendas externas de álcool sofreram uma queda em dólares de 47,5%, totalizando US$ 151 milhões. Essa queda se deve à redução de 37% na quantidade exportada e de 16,6% no preço praticado.

O ministério destacou que os países da Ásia e do Oriente Médio vêm ocupando posições de destaque no ranking de vendas do agronegócio brasileiro neste ano, com um crescimento das exportações para essas regiões de 13,4% e 8,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2008.

As vendas para os asiáticos, líderes das exportações brasileiras, totalizaram US$ 1,78 bilhão e, para o Oriente Médio, US$ 633,4 milhões.

Nos últimos 12 meses, as exportações brasileiras do agronegócio totalizaram US$ 65,89 bilhões, queda de 7,1% em relação ao período de outubro de 2007 a setembro de 2008.

