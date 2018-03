Exportações do Brasil preocupam reduto agrícola dos EUA O jornal americano The New York Times publica uma matéria sobre o receio dos fazendeiros do Estado de Minnesota, tradicional reduto agrícola, com as exportações brasileiras. Os fazendeiros americanos dizem que o Brasil está tomando o espaço dos Estados Unidos no mercado agrícola mundial e ameaçando seus negócios. "Alguns interesses estão ajudando o Brasil a ficar à nossa frente em nosso próprio jogo", declarou ao jornal o presidente da Associação de Produtores de Milho de Minnesota, Ron Obermoller. As reclamações, no entanto, não estão limitadas apenas à soja ou ao milho. Produtores de laranja na Flórida, por exemplo, "sugeriram usar satélites espiões para rastrear a produção de laranja no Brasil". Viagem presidencial Sobre a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva a Wall Street, o jornal britânico Financial Times diz que o presidente brasileiro tentará buscar junto aos banqueiros americanos mais "investimentos necessários para acelerar o lento crescimento econômico do país". Mas o correspondente do jornal em São Paulo escreve que Lula "terá que fazer mais do que apenas assegurar os investidores que ele vai seguir a política econômica ortodoxa". Os empresários estarão de olho, segundo o jornal, no progresso feito pelo governo brasileiro para melhorar o ambiente de investimentos no País após 18 meses de mandato. "Uma série de propostas legislativas para melhorar a estrutura regulamentar e dar garantias legais para projetos de infra-estrutura e empréstimos bancários está travada no Congresso há meses", diz o diário financeiro.