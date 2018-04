Exportações do Japão despencam 45,7% em janeiro As exportações do Japão caíram quase que pela metade em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, com quedas recordes nos embarques aos Estados Unidos, Europa e para o resto da Ásia indicando um aprofundamento da recessão global. As exportações de veículos do Japão caíram em dois terços na comparação com um ano antes, acelerando a queda ante o declínio anual de 45 por cento registrado em dezembro. Enquanto isso, o valor das exportações do país atingiu o menor patamar em 10 anos. "Não vemos qualquer sinal de retomada na economia do Japão no curto prazo. A economia vai gradualmente piorar mais", afirmou Takeshi Minami, economista-chefe no Norinchukin Reasearch Institute. "As exportações para a Ásia, particularmente para a China, estão tombando praticamente às mesmas taxas que os embarques para os Estados Unidos, sinalizando que mesmo a economia chinesa possa estar encolhendo", acrescentou. As exportações do Japão despencaram 45,7 por cento em janeiro em relação ao mesmo mês de 2008. Para a Ásia, as vendas do Japão tombaram 46,7 por cento, no quarto mês consecutivo de queda. Somente considerando a China, a queda foi de 45,1 por cento. Os números de janeiro foram afetados pelo feriado do Ano Novo Lunar, que fechou alguns importantes mercados asiáticos por vários dias. A queda nas exportações do Japão para outros mercados emergentes também se acelerou. As vendas ao Brasil despencaram 38 por cento, mais que seis vezes o recuo registrados pelos dados de dezembro. A economia do Japão encolheu no trimestre passado à maior taxa desde a primeira crise do petróleo na década de 1970.