Exportações do setor agrícola batem novo recorde histórico Empurradas pelas vendas do complexo soja, carnes, madeira, açúcar e álcool, as exportações brasileiras do agronegócio bateram novo recorde histórico no primeiro trimestre de 2004, segundo dados consolidados pela Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informados hoje pela Assessoria do Ministério. De acordo com o comunicado, entre janeiro e março, as vendas externas somaram US$ 7,84 bilhões, resultado 37% superior ao registrado em igual período de 2003. Os embarques do complexo soja, que somaram US$ 1,64 bilhão até março, já ultrapassaram em US$ 611 milhões o total exportado em 2003. "Com esse resultado, o setor manteve a participação de 42% nas vendas externas brasileiras", diz o comunicado. O superávit da balança comercial do setor nos primeiros três meses do ano cresceu 45% em relação ao de 2003, chegando a US$ 6,62 bilhões. É o maior saldo já registrado nesse período desde o início da série histórica, em 1989. As importações do agronegócio somaram US$ 1,21 bilhão, um resultado 4,4% acima das compras registradas no mesmo período de 2003. Aumentaram as compras de algodão, borracha natural, café, bebidas, pescados, papel e celulose. Principais compradores Dentro do bloco de países responsáveis por 70% de nossas vendas externas, destaca-se a União Européia, que aumentou suas compras em 40% no período em comparação a 2003. Os embarques para a Ásia (+70,2%), África (+77,6%) e Mercosul (44%) também tiveram um expressivo crescimento. Nesse período, a China aumentou em 115% suas compras do Brasil. Recorde em março As exportações do agronegócio em março totalizaram o recorde histórico de US$ 3,26 bilhões, um aumento de 66% sobre 2003. O superávit do mês, outro recorde, chegou a US$ 2,77 milhões, resultado 75% inferior aos US$ 1,58 bilhão de março de 2003. Acumulado nos últimos 12 meses No acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2003 e março de 2004, as exportações do setor já somam US$ 32,74 bilhões, mais um recorde histórico para esse período e um desempenho 25,3% superior aos US$ 26,13 bilhões embarcados nos 12 meses anteriores. O superávit da balança do agronegócio desse período somou US$ 27,9 bilhões, um resultado 29% acima dos US$ 21,6 bilhões alcançados entre abril de 2002 e março de 2003.