Exportações do setor têxtil crescem 50% As exportações de têxteis em abril cresceram 50% em comparação com igual mês de 2002, informou hoje a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). As vendas saíram de US$ 88 milhões em abril de 2002 para US$ 132 milhões no mês passado. Foi, segundo a entidade, o melhor dos quatro meses do ano. O resultado da balança (superávit de US$ 32 milhões) se inverteu em relação a abril de 2002 (déficit de US$ 14 milhões). "Considerando os números de abril, podemos elevar as nossas expectativas de superávit neste ano para cerca de US$ 400 milhões", diz a entidade, em comunicado. Até agora, o setor têxtil acumula superávit de US$ 120 milhões, resultados de exportações de US$ 475 milhões e importações de US$ 355 milhões. A expectativa é de que o setor exporte, no ano, US$ 1,5 bilhão.