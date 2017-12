Exportações e importações atingem US$ 200 bi em 12 meses O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse, nesta segunda-feira, que nos últimos 12 meses encerrados em março a corrente de comércio exterior brasileira (soma das importações mais as exportações em um determinado período) atingiu, pela primeira vez, os US$ 200 bilhões. De acordo com ele, os números divulgados nesta segunda-feira mostram que um incremento de 20% ao ano nas importações e nas exportações é sustentável. "Apesar da taxa de câmbio, março foi um mês de recordes, exceto pelas importações, que precisavam ter mais US$ 3 milhões para bater o recorde de agosto passado, acima de US$ 19 bilhões", afirmou.