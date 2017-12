Exportações e importações crescem em ritmo acelerado As exportações brasileiras apresentam crescimento de 30,5% nas duas semanas do mês na comparação com setembro de 2003. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a média diária até a segunda semana de setembro foi de US$ 432 milhões, enquanto que, em setembro do ano passado, atingiu US$ 330,9 milhões. Continuam crescendo as vendas externas das três categorias de produtos. Os básicos aumentaram 18,6% por conta, principalmente, de algodão em bruto, carnes de frango, bovina e suína, soja em grão, farelo de soja, fumo em folhas, minério de ferro, e milho em grão. As exportações de manufaturados subiram 35,4% em função dos embarques de aviões, óleo de soja refinado, tratores, máquinas e aparelhos para uso agrícola, laminados planos de ferro ou aço, máquinas e aparelhos para terraplenagem, tubos de ferro fundido, autopeças e motores para veículos e laminados planos. Os semimanufaturados apresentaram incremento de 34,2% devido as vendas de ligas de alumínio, estanho em bruto, catodos de níquel, alumínio em bruto, ferro fundido, madeira serrada, couros e peles e semimanufaturados de ferro ou aço. Importações sobem 24,6% em setembro A média diária das importações, até a segunda semana de setembro, de US$ 261,4 milhões, ficou 24,6% acima da média de setembro de 2003, quando somou US$ 209,8 milhões. Os dados mostram que, no comparativo com setembro de 2003, ampliaram-se os gastos com aeronaves e peças (88,6%), químicos orgânicos e inorgânicos (46,4%), combustíveis e lubrificantes (31,2%), equipamentos elétricos e eletrônicos (29,8%), instrumentos de ótica e precisão (28,5%), plásticos e obras (23,9%) e produtos farmacêuticos (23,5%). A balança comercial registrou superávit de US$ 643 milhões na segunda semana de setembro, resultado de exportações no valor de US$ 1,648 bilhão e importações de US$ 1,005 bilhão. No mês, as exportações acumulam US$ 3,024 bilhões e as importações, US$ 1,830 bilhão, com superávit de US$ 1,194 bilhão. No ano, as exportações totalizam US$ 64, 378 bilhões e as importações, US$ 41,233 bilhões, com saldo positivo de US$ 23,145 bilhões. Números da balança comercial brasileira Exportação (em US$ milhões) Importação (em US$ milhões) Saldo Janeiro 2003 4.805 3.650 1.155 Fevereiro 2003 5.001 3.886 1.115 Março 2003 5.239 3.703 1.536 Abril 2003 5.711 3.988 1.723 Maio 2003 6.372 3.854 2.518 Junho 2003 5.874 3.520 2.354 Julho 2003 6.105 4.049 2.056 Agosto 2003 6.403 3.730 2.673 Setembro 2003 7.280 4.611 2.669 Outubro 2003 7.566 5.025 2.541 Novembro 2003 5.980 4.248 1.732 Dezembro 2003 6.748 3.989 2.759 Janeiro 2004 5.800 4.212 1.588 Fevereiro 2004 5.722 3.740 1.982 Março 2004 7.927 5.325 2.602 Abril 2004 6.590 4.632 1.958 Maio 2004 7.941 4.823 3.118 Junho 2004 9.327 5.517 3.810 Julho 2004 8.992 5.512 3.480 Agosto 2004 9.056 5.623 3.433 Setembro 2004 3.024 1.830 1.194