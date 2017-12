Exportações e importações são as mais altas do ano As médias diárias das exportações e das importações da primeira semana de julho foram as mais altas do ano, ao atingirem, respectivamente, US$ 712,2 milhões e US$ 373,6 milhões. O dado foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, detalhando que, no período, o superávit da balança comercial foi de US$ 1,693 bilhão, resultado de US$ 3,561 bilhões em vendas e US$ 1,868 bilhão em compras. Em relação a julho de 2005, o crescimento das exportações foi de 35,2%, ante os US$ 526,8 milhões daquele mês. Ainda tomando como base o mesmo período do ano passado, quando as vendas externas ficaram em US$ 288,5 milhões por dia, as importações do período cresceram 29,5%. Com o resultado da primeira semana, o saldo acumulado no ano já alcança US$ 21,226 bilhões, com US$ 64,462 bilhões de vendas externas e US$ 43,236 bilhões de compra. No ano passado, o saldo acumulado até a primeira semana de julho havia sido de US$ 20,034 bilhões.