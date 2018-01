Exportações em 12 meses alcançaram US$ 114 bi, diz Furlan A balança comercial brasileira atingiu, na última semana, exportações no valor de US$ 114 bilhões e superávit comercial de US$ 42 bilhões nos últimos 12 meses. Os números foram anunciados ontem à noite pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, durante a solenidade de abertura do 19 Congresso Brasileiro de Avicultura, no auditório do Itamaraty. Furlan informou os números ao comentar que os resultados recordes da balança também são mérito dos empresários do setor de avicultura, que este ano deve exportar US$ 3,5 bilhões. A meta do Ministério é atingir exportações de US$ 117 bilhões até o fim do ano. Até a terceira semana de outubro, as exportações totalizam US$ 94,141 bilhões e as importações, US$ 58,744 bilhões, com saldo positivo de US$ 35,397 bilhões.