Exportações fluminenses atingem valor mensal recorde As exportações fluminenses em julho atingiram o maior valor mensal dos últimos dez anos, totalizando US$ 1,2 bilhão, sendo que R$ 777 milhões são referentes ao setor de petróleo, informou a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).O valor das vendas de petróleo é superior ao das importações totais do Estado no mês passado, que somaram U$ 712,4 milhões, nível mais alto em quatro anos. O superávit de US$ 1,9 bilhão acumulado de janeiro a julho é recorde e superior em 440,1% ao do mesmo período do ano passado. O Estado é o quarto maior exportador. Em igual período de 2005, o Rio de Janeiro ocupava a quinta colocação no ranking dos exportadores do país. No acumulado do ano e no de 12 meses, as exportações de petróleo mostram valor de, respectivamente, US$ 3,2 bilhões, com alta de 88,1%; e US$ 5,1 bilhões, com crescimento de 91,9%.