Exportações foram tratadas de forma ideológica por FHC As exportações foram tratadas de forma ?ideológica? e não prática pelo atual governo, segundo afirmou hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva. Ele criticou o tratamento dado pelo governo Fernando Henrique Cardoso às exportações. "Não vejo no País uma consciência clara sobre a importância das exportações, não acho que o tema foi colocado na agenda de debates desse goveno", disse. Piva disse lamentar que a participação do Brasil no mercado internacional já tenha chegado a 1,5% e hoje não passe de 0,9%, em palestra em seminário de comércio exterior realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) . Mas revelou otimismo em relação ao desempenho das vendas externas do País a partir do ano que vem, já que na sua avaliação os candidatos à presidência da República já mostraram que estão conscientes da importância desse tema e que as exportações "deverão entrar na agenda do dia do próximo governo". Apesar das críticas, Piva elogiou os órgãos no governo que cuidam da área de comércio exterior em vários momentos da palestra e admitiu que "minha relação com o governo é de amor e conflito". Questionado posteriormente por jornalistas se o atual governo teria privilegiado as questões monetárias em prejuízo do desenvolvimento, respondeu que ?não tenho dúvidas que não tivemos um equilíbrio (entre as duas coisas) como deveria ser?. As críticas de Piva foram além do comércio exterior e atingiram também a política monetária. Ele defendeu a redução de juros. ?Sei que no momento não é possível mas já tivemos oportunidades de reduzir mais a taxa?. E chegou a citar o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, como ?um craque? que poderia ?ousar mais?. Para ele, "como demonstração de confiança na própria moeda, o Banco Central deverá ousar e reduzir a taxa assim que a situação de volatilidade melhorar". Convencido de que as exportações são um tema emergencial para o País, Piva disse que ?a Fiesp é mercosulista? e pediu que, ?agora que o Mercosul está no chão?, os países integrantes intensifiquem os esforços para uma convergência macroeconômica que permita no futuro uma moeda única no bloco. Ainda como sugestão de iniciativas para o setor, o empresário disse que, diante da estimativa de déficit externo de US$ 3,5 bilhões este ano com fretes, o governo deveria estudar a viabilidade de o Brasil voltar a ter uma frota de marinha mercante própria. ?Não digo que devêssemos fazer, mas deveríamos estudar?.