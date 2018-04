Exportações japonesas caem mais de 45% em janeiro

Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério das Finanças do Japão apontam que as exportações do país caíram mais de 45% no último mês de janeiro, em comparação com o mesmo período de 2008. A forte queda nas exportações japonesas fez com que o país apresentasse um déficit comercial de 952,6 bilhões de ienes (US$ 9,9 bilhões) em janeiro, o mais alto desde que os dados começaram a ser registrados. Este é o quarto mês consecutivo que o país apresenta déficit comercial. Os indicadores confirmam a gravidade da recessão que tem atingido a segunda maior economia do planeta. Um dos setores mais afetados foi o das exportações de automóveis. A demanda por carros japoneses caiu quase 69% (em valor) em relação ao mesmo mês de 2008. As exportações de produtos eletrônicos e outras mercadorias também apresentaram quedas, na medida em que os consumidores passaram a gastar menos por causa da crise econômica internacional. As vendas de produtos para o mercado dos Estados Unidos - o maior parceiro comercial do Japão - apresentaram uma queda de quase 53% no período, enquanto o comércio com a China recuou em 45%. Os dados divulgados ainda apontam um recuo de 38% nas exportações para o Brasil em relação ao mês de janeiro de 2008. Segundo o correspondente da BBC em Tóquio, Roland Buerk, o governo japonês tem pressionado o parlamento para que aprove um pacote de estímulo à economia, que poderia incluir até mesmo o pagamento de US$ 130 para cada contribuinte japonês. Qualquer medida do tipo, no entanto, deve ser de difícil aprovação por causa da alta rejeição ao primeiro-ministro Taro Aso, segundo Buerk. A divulgação dos indicadores econômicos acontece um dia depois da visita do primeiro-ministro japonês, Taro Aso, ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em Washington. Em uma nota divulgada pela Casa Branca logo após o encontro, os dois líderes se comprometeram a "trabalhar juntos para estimular as demandas internas e externas e a ajudar outros países a enfrentarem a crise econômica". O comunicado ainda afirma que os dois países "concordam em resistir ao protecionismo". O Japão foi um dos países - junto com Brasil, Canadá e membros da União Europeia - que expressou preocupação com a cláusula conhecida como "Buy American" do plano de recuperação econômica recentemente aprovado pelo Congresso dos EUA. Após os protestos, no entanto, os congressistas americanos votaram por amenizar a cláusula, prevendo que ela só poderá ser aplicada na medida em que não interfira nos acordos comerciais firmados pelos EUA. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.