Exportações para Argentina iniciam retomada As exportações brasileiras para a Argentina começam a dar sinais de recuperação. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, a queda das vendas brasileiras para os argentinos desacelerou em setembro, outubro e novembro, mês em que atingiu o valor máximo no ano, de US$ 234 milhões. O ritmo de queda vem diminuindo: em setembro, foi de 41,1%, em outubro, 34,5% e em novembro, 26%, comparativamente aos mesmos meses de 2001. No ano, as exportações para o país vizinho ainda acumulam queda de 55,7%, mas a redução já havia chegado a 60% no começo de 2002. "As vendas para a Argentina começaram a respirar sem a ajuda de aparelhos", diz José Augusto de Castro, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Segundo Lilia Miranda, diretora de planejamento da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as vendas que mais crescem são as de bens intermediários e matérias-primas, produtos diretamente ligados à recuperação da indústria argentina. Automóveis, plásticos, produtos siderúrgicos, borracha, e minérios são alguns dos setores que vêm puxando um modesto crescimento das vendas para o vizinho do sul. A indústria de vidros Nadir Figueiredo, por exemplo, só retomou as vendas para a Argentina no segundo semestre. A empresa deve fechar o ano com exportações para o país 70% abaixo do volume do ano passado. Mas, se não fosse o segundo semestre, as vendas iriam ficar bem próximas de zero. "Não exportamos nada na primeira metade do ano e agora nós retomamos", diz Raul Antônio de Paula e Silva, vice-presidente de Novos Negócios da Nadir Figueiredo e diretor titular adjunto de Comércio Exterior da Fiesp. O último embarque foi em novembro, com vendas de copos para bares, hotéis e restaurantes. "Acho que as pessoas estão tomando coragem de exportar mais para a Argentina." Luiz Carlos Delben Leite, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), afirma que o setor também começa a verificar uma recuperação. A curva está ascendente: em janeiro, as indústrias do setor exportaram US$ 8,6 milhões; em agosto, US$ 14 milhões; em setembro, US$ 16 milhões e em outubro, foram US$ 20 milhões. "A retomada ainda é pequena, se levarmos em conta que as exportações entre janeiro e outubro de 2001 totalizaram US$ 409 milhões, e neste ano até outubro, foram apenas US$ 123 milhões", diz Delben. Ele diz que várias empresas ainda estão receosas. "Muitos tiveram problemas sérios para receber, calculo que exista um calote de até US$ 200 milhões." O crescimento das vendas demonstra uma tendência, que já era esperada. De acordo com Fernando Honorato Barbosa, economista do BBV Banco, a recuperação acompanha uma leve melhora na produção industrial argentina. Segundo a consultoria IdeaGlobal, a indústria argentina deve crescer 2% nos 12 meses até novembro, em comparação com o mesmo período anterior. Para 2003, a consultoria prevê crescimento da produção industrial de até 10%, desde que não ocorram crises políticas ou cambiais. Muitas empresas estão de olho nas oportunidades que vão surgir com a recuperação da economia argentina. Marlin Kohlrausch, diretor-presidente da calçados Bibi, reduziu em 90% suas vendas para o país, mas não deixou de exportar. "É estratégico manter a presença em um país como a Argentina, que é próximo e tem vantagens como estações semelhantes", diz. A Beira-Rio desacelerou drasticamente suas exportações. Mas manteve a distribuidora no país e licenciou a marca para um fabricante local. A decisão de manter a distribuidora garante uma rápida reativação das exportações em 2003. "Assim que a economia argentina voltar a andar, nós podemos exportar de novo", diz Rizzardi. Mesmo com as perspectivas positivas, o estrago foi grande e deve levar algum tempo para ser reparado. Em 2001, a Argentina absorvia 8,6% das vendas externas brasileiras; neste ano o número caiu para 3,7%. As exportações devem fechar o ano em queda de cerca de 55%, mas as importações de produtos argentinos vêm caindo em ritmo mais moderado, de 25%. Com isso, o Brasil deve ter um déficit recorde com a Argentina, de US$ 2,280 bilhões até novembro (em 2001, o saldo negativo foi de 1,087 bilhão). Mas a desaceleração na queda de exportações prenuncia, segundo o ministério, um déficit bem menor em 2003